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Факты / Украина

Отказывали почки: военные ВСУ получили поражение зарином во время деоккупации Киевщины

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
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Отказывали почки: военные ВСУ получили поражение зарином во время деоккупации Киевщины

Боец Интернационального легиона Алексей Бобровников рассказал, что военные из его взвода пострадали в результате контакта с зарином в Гостомеле.

– Семь человек находились в ангаре с Мрией. Через несколько часов после операции – тошнота, отеки, проблемы с мочеиспусканием. Мы понимаем на уровне диагноза украинских врачей, что это зарин. И одна из лабораторий в стране НАТО, которой наши ребята отослали образцы крови, сказала, что это токсическая реакция на отравление зарином, – говорит Бобровников.

Он предположил, что такой “подарок” могли оставить украинским военным оккупанты, или во время боев был поврежден контейнер, где хранилось вещество.

Самыми тяжелыми симптомами были отказ почек и нарушение работы легких.

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Кроме того, украинские военные при зачистке обнаружили большое количество вражеских средств химической защиты.

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