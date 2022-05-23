Крайне сложно: Маляр оценила оперативную ситуацию на юго-востоке

Май, 23 в 20:32

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что оперативная ситуация на юго-востоке Украины сейчас “крайне сложная”.

– На сегодняшний день восток и юг – это зона активных боевых действий, и там сегодня очень горячо. Горячее всего на востоке – Луганская и Донецкая области. И на сегодня, действительно, ситуация крайне сложная. Российские войска пытаются окружить наши, им это не удается. Но продолжается серьезная борьба, – сказала замминистра в понедельник, 23 мая, в эфире национального телемарафона.

Она уточнила, что в действительности РФ интересуют не только географические границы Донецкой и Луганской областей, но и юг Украины.

– Безусловно, они готовятся по всей линии границы, и даже там, где есть временно занятые ими территории – оттуда они ведут огонь, и там же они разместили свои средства ППО. Понятно, что все закончится нашей победой, но мы должны иметь терпение и понимать, в каких сложных условиях находятся наши военные, – подчеркивает Маляр.

Она сообщила, что сейчас вопрос в том, как быстро мы сможем победить Россию в этой войне.

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