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Факты / Украина

Изнасиловали 8-летнего ребенка и “отжали” заправку: перехват разговора оккупантов

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Изнасиловали 8-летнего ребенка и “отжали” заправку: перехват разговора оккупантов
Фото: Depositphotos

Главное управление разведки Украины обнародовало перехват разговоров оккупантов, которые обсуждают последние новости в подразделении.

На записи двое воинов из так называемой ДНР делятся впечатлениями от происходящего в их части. В частности, они обсуждают, что обещанной когда-то ротации можно даже не ждать:

– Никаких обменов не будет, можете не надеяться. Пока Донецкую, Луганскую область не “освободят”, вообще за ротацию можете забыть. А дальше мы не двигаемся, потому что вся группировка находится в “ДНР”. Когда они там закончат, они перебрасывают сюда войска и начнем двигаться, — говорят оккупанты.

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Также российские захватчики на записи обсуждают разгул преступности в оккупационной армии:

– Рассказывали за 125 полк. Вплоть до того, что изнасиловали восьмилетнюю девочку. Мародерство. “Отжали” у кого-то заправку. У людей забирали топливо, через эту заправку продавали. Командир полка, командиры батальонов. И помощники командиров батальонов.

Кроме того, “ДНРовец” предупреждает своего собеседника, чтобы тот был более осторожным и не может понять, почему он участвует в войне России против Украины.

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