Добровольцы предложили свое видение реформы армии

Май, 24 в 16:37

19 мая между одним из первых координаторов деятельности ДФТО — Андреем Ляховичем и начальником штаба батальона Архангелы Михаила Андреем Цыганковым состоялось совещание по созданию ассоциации ДФТО (Добровольческие формирования территориальных общин).

Среди обсуждаемых тем поднимался вопрос реформирования армии. По словам Цыганкова, чья ДФТО перенимает опыт у иностранных инструкторов, армейцы Украины, несмотря на переход к стандартам НАТО, все еще должны выполнять боевые задачи, опираясь на устаревшие устои.

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Например: минимальная тактическая единица в армии Великобритании состоит из трех человек. В то время как в Украине — из 12, при обновленном обеспечении и измененной тактике ведения войны. Так что опыт, который идет с низов, от простых солдат, ускорит модернизацию армии Украины.

Для участия в ассоциации представители ДФТО могут зарегистрироваться через специальную форму, где можно предложить свое видение и подход для создания управляющих органов и центра принятия решений.