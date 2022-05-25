Фон дер Ляйен: Эмбарго на российскую нефть – это вопрос нескольких недель

Май, 24 в 22:07

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эмбарго на российскую нефть – это вопрос нескольких недель.

– Мы упорно работаем над этим сейчас, это вопрос недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И поэтому важно, мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, что Путин может взять нефть. Чтобы он не продал ее нам и (потом, – Ред.) продал ее по более высокой цене на мировом рынке, – говорит президент Еврокомиссии.

Фон дер Ляйен также отметила, что РФ должна играть определенную роль в восстановлении Украины.

– Потребности на реконструкцию и финансовые нужды огромны, и все мы должны платить, также (должны приобщиться, – Ред.) и международные финансовые учреждения. И я считаю, что было бы справедливо, чтобы Россия тоже заплатила свою долю. Поэтому сейчас мы рассматриваем юридические возможности, чтобы добавить замороженные активы в эту реконструкцию… Это непросто с юридической точки зрения, но мы над этим работаем, — говорит она.

Напомним, что 4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение Сбербанка от SWIFT. 16 мая страны ЕС не согласовали этот пакет.

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Источник: CNN