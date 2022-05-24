Май, 24 в 15:03

Боевики террористической “ЛНР” делятся друг с другом нюансами российской “мобилизации” на войну против Украины.

Об этом идет речь в перехвате телефонного разговора двух боевиков, обнародованном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Так, в оккупированной части Луганской области мужчин заставляют приносить присягу и отправляют на войну. Отказывающихся запугивают уголовной ответственностью.

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– Это не обсуждается. По этапу пойдете. Там будут судить по уголовному кодексу, что ты откосил от мобилизации. То есть, если ты уйдешь сейчас и если тебя поймают, то тебя не трибунал будет судить, а по гражданскому уголовному кодексу, — рассказывает один из боевиков “ЛНР”.

Далее они обсуждают, что командование боится отпускать воинов на ротацию, потому что они убегут.

– Здесь из 450 останется людей 200, которые будут просто за деньги сидеть, – рассказывает один боевик.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора захватчиков, которые сравнивают службу в армии РФ с рабством, и называют это нарушением прав человека и готовы дезертировать.