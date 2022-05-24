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Факты / Украина

Израиль предоставит беженцам из Украины право на работу

Илья Нежигай, редактор ленты
україна ізраїль, робота в ізраїлі
Фото: Depositphotos

Израиль предоставит украинским беженцам право на работу.

Об этом сообщило посольство Украины в Израиле на своей странице в Facebook.

— Благодаря длительному переговорному процессу посольства Украины с Министерством внутренних дел Израиля удалось изменить предварительный запрет правительства. Министр внутренних дел А.Шакед сегодня подтвердила, что Израиль предоставит разрешения на трудоустройство украинцам, вынужденно находящимся на территории Израиля в связи с войной в Украине, — говорится в сообщении.

В посольстве назвали это решение беспрецедентным для местного законодательства.

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— Разрешения позволят украинцам легально трудоустроиться на территории Израиля и содержать себя, пока в Украине идет война и наши граждане не могут вернуться на родину, — рассказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что сейчас прорабатывается вопрос о процедуре оформления разрешительных документов.

Кроме того, МВД Израиля продлило срок пребывания в еврейском государстве временно перемещенным гражданам Украины до 30 июня.

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Источник: Посольство Украины в Израиле

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