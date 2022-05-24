Карта боевых действий на 24.05.2022 – ситуация на фронте
На 90-е сутки полномасштабной войны россияне интенсивно обстреливают всю линию столкновения и оборону украинских войск в глубине в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.
Карта боевых действий в Украине на 24.05.2022
По состоянию на 24 мая наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе недалеко от Лисичанска и Северодонецка.
На Волынском и Полесском направлениях растет угроза ракетных и авиационных ударов по украинским объектам.
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что агрессор переместил дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М в Брестскую область Беларуси, в 50 км от границы Украины.
На Северском направлении враг усиливает прикрытие украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.
Согласно данным украинской стороны, россияне оборудуют позиции в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.
Кроме того, армия РФ нанесла авиационный удар по позициям украинских войск в районе Белополье Сумской области.
На Харьковском направлении захватчики предпринимают штурмовые действия, чтобы закрепиться на западной и северной окраинах села Терновая.
На Славянском направлении россияне развернули в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии для поддержки наступательных действий.
На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на административную границу Луганской области.
На Лиманском направлении не исключается форсирование армией РФ реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка.
Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.
На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии идут штурмом в сторону Тошковки и Устиновки.
На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе Васильевки.
На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях россияне обстреливали украинские подразделения с применением артиллерии и авиации.
На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск, чтобы возобновить наступление в направлении Васильевки – Каменского.
Удерживают занятые рубежи оккупанты на Южнобужском направлении.
Не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы позиций ВСУ на Криворожском и Николаевском направлениях.
В Черноморской и Азовской операционных зонах ситуация существенно не изменилась.
Полномасштабная война в Украине длится уже 90-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW