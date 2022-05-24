Май, 24 в 8:52

На 90-е сутки полномасштабной войны россияне интенсивно обстреливают всю линию столкновения и оборону украинских войск в глубине в Донецком, Слобожанском и Южнобужском операционных районах.

Карта боевых действий в Украине на 24.05.2022

По состоянию на 24 мая наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе недалеко от Лисичанска и Северодонецка.

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На Волынском и Полесском направлениях растет угроза ракетных и авиационных ударов по украинским объектам.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают, что агрессор переместил дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М в Брестскую область Беларуси, в 50 км от границы Украины.

На Северском направлении враг усиливает прикрытие украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

Согласно данным украинской стороны, россияне оборудуют позиции в районах международного автомобильного пункта пропуска Погар и населенного пункта Случовск Брянской области.

Кроме того, армия РФ нанесла авиационный удар по позициям украинских войск в районе Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении захватчики предпринимают штурмовые действия, чтобы закрепиться на западной и северной окраинах села Терновая.

На Славянском направлении россияне развернули в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии для поддержки наступательных действий.

На Донецком направлении основные усилия враг сосредоточивает на окружении Лисичанска и Северодонецка, чтобы выйти на административную границу Луганской области.

На Лиманском направлении не исключается форсирование армией РФ реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка.

Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты при поддержке артиллерии идут штурмом в сторону Тошковки и Устиновки.

На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе Васильевки.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях россияне обстреливали украинские подразделения с применением артиллерии и авиации.

На Запорожском направлении оккупанты усиливают группировку войск, чтобы возобновить наступление в направлении Васильевки – Каменского.

Удерживают занятые рубежи оккупанты на Южнобужском направлении.

Не прекращаются вражеские артиллерийские обстрелы позиций ВСУ на Криворожском и Николаевском направлениях.

В Черноморской и Азовской операционных зонах ситуация существенно не изменилась.

Полномасштабная война в Украине длится уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW