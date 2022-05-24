Май, 24 в 11:49

На 90-е сутки полномасштабной войны в Украине российские военные не прекращают обстреливать украинские населенные пункты.

Так, в Кировоградской области ночь прошла спокойно, хотя еще вечером, в 17.50, над селом Анновка Новоукраинского района силы противовоздушной обороны сбили ракету.

Вражеский снаряд упал на открытой территории, потому обошлось без жертв и пострадавших.

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Значительные разрушения получила накануне железнодорожная инфраструктура в Днепропетровской области, куда попали сразу четыре вражеских снаряда.

Утром захватчики разрушили жилье людей в Зеленодольской и Широковской общинах, что граничат с Херсонщиной.

В Харьковской области из-за обстрелов ранения получили пять человек:

один человек – в Харькове,

один человек – в Дергачевском районе,

один человек – в поселке Близнюки Лозовского района,

два человека – в селе Гусаровка Изюмского района.

В Северодонецке и Лисичанске Луганской области российские военные разрушили по шесть домов.

Еще четыре дома – в Золотом, и три – в Новодружеске.

За прошедшие сутки только в одном доме погибли четыре человека. Ранения 23 мая в регионе получили еще четыре человека.

Обострилась ситуация вблизи Авдеевки, Лимана, Райгородка Донецкой области.

В регионе погибли трое и получили ранения шестеро гражданских.

24 мая областные власти Николаевской области устанавливают информацию о последствиях ночных взрывов.

В настоящее время известно, что под обстрелами были Березнеговатская и Широковская общины, начиная с 23 мая.

Стабильно критическая ситуация в Херсонской области. Наиболее сложно доставлять провизию и лекарства в оккупированные деревни, граничащие с Николаевской и Днепропетровской областями.

В областной военной администрации сообщают, что оккупанты продолжают уничтожать в Херсоне украинскую символику, цеплять триколоры и советскую символику.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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