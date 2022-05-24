Май, 24 в 12:39

Президент страны-агрессора России Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении на территорию Украины 23 февраля – в канун начала полномасштабной войны.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

– Путин принял окончательное решение о начале боевых действий около 15.00 23 числа. До обеда 23 числа шли еще определенные колебания, приготовления и так далее. До этой даты он мог использовать любой вариант, – отметил Буданов.

По его словам, у Кремля было несколько вариантов действий по Украине, и некоторые из них были достаточно реалистичными и угрожающими для нашего государства. Речь идет о гибридных способах: комбинации активных действий и информационной политики.

Сейчас смотрят

Один из вариантов, по словам Буданова, заключался в том, что войска РФ должны были резко “поднять градус” на Донбассе, после чего Кремль инициировал бы переговоры. Во время переговорного процесса РФ могла еще больше “поднять градус”, нанеся удары высокоточным оружием по определенным объектам в Украине и создав атмосферу хаоса внутри нашего государства. Согласно этому варианту, под давлением Москва заставляла бы подписать необходимые ей условия.

В то же время Путин выбрал наихудший для РФ и самый нелепый вариант.

– У него было несколько вариантов, как это все реализовывать. Я вам говорю как представитель разведки, у него были в принципе совершенно реалистичные варианты, которые могли достаточно плохо для нас окончиться в довольно короткой перспективе. И был совершенно нелепый, как говорится, животный вариант – открытая агрессия. Были люди, которые Путину даже говорили, что вариант открытой агрессии всегда существует, но это не самый лучший вариант… Из всех хороших и плохих вариантов русский царь всегда выберет худший. Вот он сделал то же, – заявил Буданов.

Глава украинской разведки подтвердил, что Кремль планировал не позже, чем на третьи сутки с момента полномасштабного вторжения захватить административные здания Киева (это было ключевым аспектом плана РФ). Далее в Москве хотели не позже, чем на десятые сутки завершить активную фазу войны, уничтожив украинское сопротивление “на территории до реки Днепр”.

В дальнейшем Кремль хотел поставить нового “руководителя Украины”, полностью подконтрольного РФ. По словам Буданова, Путин верил в реалистичность этого плана.

Глава разведки также рассказал, какую роль в этом всем должен был играть бывший президент-беглец Виктор Янукович. По информации Буданова, российские оккупанты после начала полномасштабной войны даже привозили Януковича в Минск (Беларусь).

– Янукович не должен был становиться президентом Украины, но они хотели его как-то использовать для, скажем так, легитимизации процессов как члена временного правительства, что-то такое… Они почему-то верили, что на Януковича будут смотреть лучше, чем на кого-то другого… Переходное правительство, член переходного правительства, – объяснил Буданов.

По его словам, именно поэтому Янукович обжаловал в украинском суде решение Верховной Рады относительно его самоустранения с должности президента. Это все делалось для того, чтобы создать видимость, что он якобы “легитимен”.

Буданов также подчеркнул, что полномасштабное вторжение в Украину было личным решением Путина.

– Он принимал решение лично, хочу это подчеркнуть. Никто особого влияния на принятие этого решения не имел. Я вам больше скажу: в день начала войны он лично вывел на связь командующих всех группировок, заслушал формальный доклад о готовности к началу и формально лично дал команду на начало военной агрессии. Он – больной человек, вы должны это понимать, который очень зависим от символов, дат, символизма и тому подобное, — проинформировал глава разведки.

Недавно начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью западным СМИ, что наше государство будет воевать, пока с его территории не будут изгнаны все российские войска. Речь идет о выходе на границы 1991 года. Он подчеркнул, что никто не сможет заставить Украину заморозить конфликт.