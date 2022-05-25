Май, 24 в 23:58

Российские войска хотят создать “новый Мариуполь” на территории в Донецкой области.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович.

— Они пытаются прорваться от Врубовки и перерезать дорогу в районе Берестового, это одна из главных целей, чтобы прервать снабжение между Бахмутом и Лисичанском. Если посмотреть на Северск, то вот он, малый котёл вдоль железной дороги, который они пытаются замкнуть — от Северска до Берестового. Получается маленький котёл, который Ямполь, Северск, Попасная, Врубовка, — сказал Алексей Арестович.

По его словам, вражеские войска Российской Федерации хотят замкнуть в окружении Лисичанск и Северодонецк.

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— Лисичанск и Северодонецк остаются в окружении. Это главная задача, которую они сейчас решают. Задача — сделать “новый Мариуполь”. Ситуация там крайне сложная для наших войск. Сам Лисичанск и Северодонецк, там ситуация управляемая, — добавил Алексей Арестович.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска кинули практически все свои оставшиеся силы в Луганскую область.

Источник: Фейгин Live