Май, 24 в 20:59

Виктор Медведчук, подозреваемый в Украине в государственной измене, был нужен Федеральной службе безопасности РФ, чтобы списывать на него денежные средства.

Об этом рассказал в одном из интервью руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, отвечая на вопрос, какова была роль Медведчука и какие задачи он выполнял для России.

– Медведчук был нужен Федеральной службе безопасности, именно департаменту оперативной информации, для того, чтобы списывать на него средства. Вот одна из главных причин, почему ФСБ очень сильно во время последних подготовительных этапов выступала за начало активных боевых действий (в Украине, — Ред.). Ибо у них внутри встал вопрос: на что годами тратились средства? И нужно было давать ответ, – отметил руководитель разведки.

По информации Буданова, спецслужбы РФ поддерживали развязывание полномасштабной войны против Украины, поскольку хотели скрыть огромные растраты, которые в течение многих лет шли якобы на формирование в нашем государстве “российского подполья”. Расчет был на то, что “война все спишет”, в том числе провалы и растраты.

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Глава разведки добавил, что люди Медведчука в парламентской фракции ОПЗЖ открыто сотрудничали и сотрудничают с пророссийскими силами, правительством РФ и российскими спецслужбами.

Буданов также подтвердил, что Дмитрий Козак, с которым Медведчук находился в хороших отношениях и который до 24 февраля занимался переговорами с Украиной, потерял влияние в РФ после начала полномасштабной войны. Так же, как и бывший помощник президента РФ Владислав Сурков.

– Да, и Козак, и Сурков полностью отстранены. Сейчас этим процессом занимается замглавы администрации президента России Кириенко. Это сейчас один из основных, скажем так, игроков политического уровня по событиям, развивающимся на территории нашего государства, — заявил Буданов.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказывал, что российская власть потратила миллиарды долларов с 2014 года на сеть пророссийских политиков в Украине, но те “кинули” ее на деньги. Как объяснял Грозев, каждый из 150-160 высокооплачиваемых офицеров ФСБ РФ имел неограниченный бюджет, чтобы вербовать украинцев. В то же время, вербовка часто происходила на бумаге, а сотрудники ФСБ тратили средства на собственные нужды.

В Bellingcat также сообщали, что в ФСБ РФ провели “чистку” среди сотрудников, которые занимались “украинским вопросом” и передавали Владимиру Путину информацию о якобы реальной ситуации в Украине.