Северодонецк – едва жив! В Луганской области самое тяжелое время за все восемь лет войны

Май, 24 в 23:16

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что сейчас для Луганщины самое тяжелое время за все восемь лет войны. Он отметил, что российские войска значительно усилили обстрелы Луганской области, а Северодонецк превращается в руины из-за постоянных авиаударов.

— Становится только хуже. То, что делают рашисты – это трудно описать словами. Орки убивают наши города, уничтожают все вокруг. Северодонецк – едва жив. Областной центр забросали авиабомбами, – говорит Гайдай.

При этом он подчеркнул, что трасса Лисичанск-Бахмут, по которой проходит эвакуация, полностью простреливается. Там уже работают вражеские ДРГ.

– Россия стянула в область безумное количество бойцов и техники. На оккупированных территориях орки держат наготове вертолеты и тяжелое оружие, — добавил глава Луганской ОВА.

Также он отметил, что оккупанты “наступают на Луганщине по всем направлениям одновременно”. Они атакуют Северодонецкое направление, в Горной общине со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Белогоровку.

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– Свободная Луганщина сейчас как Мариуполь. Мы форпост, который сдерживает нашествие и точно сдержит. Несмотря на превосходство вражеской армии, победим именно мы, потому что мы воюем за свою землю. За каждого убитого мирного, за каждое уничтоженное здание, за каждую слезу до конца, до победы, – добавляет Гайдай.

Источник: Сергей Гайдай