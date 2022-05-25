Май, 24 в 23:24

Президент Владимир Зеленский подвел итоги конца трех месяцев полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины 24 февраля.

Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении за 24 мая.

– Сегодня из России прозвучало очередное неадекватное заявление о том, что они якобы специально притормаживают наступательные действия. Что же. После трех месяцев поиска объяснения, почему им не удалось сломать Украину за три дня, они не придумали ничего лучше, чем утверждать, что так и планировалось. Около 30 тыс. убитых российских солдат, более 200 сбитых самолетов, тысячи утраченных российских танков, бронемашин и их техники. Почти полностью израсходованы боезапасы ракет. И это они хотят перекрыть ложью о том, что вроде бы воюют не в полную силу. Жалко. Придет время, когда они сами это признают, — сказал Владимир Зеленский.

Президент назвал ситуацию в Донбассе крайне сложной.

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— Фактически туда для наступления брошена вся мощь русской армии, которая у них еще осталась. Лиман, Попасная, Северодонецк, Славянск. Оккупанты хотят разрушить там все. Но в перехватах их разговоров мы слышим, что они отдают себе отчет, что эта война для России не имеет смысла. И что стратегически у их армии нет шансов, – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил, что Украине еще нужно время и очень много наших усилий украинского народа, чтобы переломить их преимущество в количестве, технике и вооружении.

Президент Зеленский добавил, что за три месяца войны России против Украины были награждены 15 227 украинцев и украинок. Из них 12 550 являются военными ВСУ, 1 801 нацгвардеец, 205 пограничников, 182 полицейских, 167 работников СБУ, 138 представителей Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, 99 сотрудников Главного управления разведки, 38 работников Госспецсвязи, а также работники Госохраны, Службы внешней разведки, НАБУ, ГБР и Службы судебной охраны.

– Они внесли вклад в нашу оборону. 155 украинцам присвоено звание Герой Украины, из них 75 – посмертно. 1 016 населенных пунктов Украины уже деоккупировано. И каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования, – сказал Владимир Зеленский.

Он отметил необходимость поставки Украине тяжелого оружия, потому что речь идет не о защите только свободы Украины, но и о защите всего свободного мира.

— Поэтому поставка Украине тяжелого оружия – реактивных систем залпового огня, танков, противокорабельного и другого оружия – это лучшая инвестиция в сохранение стабильности в мире и в недопущение многих жестких кризисов, которые Россия еще планирует или уже спровоцировала, — пояснил президент.

Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает работать над гарантиями безопасности, которые государство получит после войны. Так, в рамках этого направления была создана международная консультативная группа во главе с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком и экс-генсекретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном. Кроме того, в состав группы войдут ведущие специалисты в сфере безопасности и обороны, дипломатии. Как пояснил Владимир Зеленский, задачей этой консультативной группы станет выработка формата гарантий, который действительно будет работать.