Май, 24 в 21:58

Отступление Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях Донбасса необходимо для сохранения жизней личного состава.

Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель министра внутренних дел Виктор Андрусив.

– Наша армия реализует маневрированную оборону. Напоминаю всем. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, не носящих стратегический характер, во избежание окружения или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет, – объяснил он.

Он пояснил, что речь об отступлении из Светлодарска и Мироновского в Донецкой области.

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– Целью было избежать возможного окружения и значительных потерь. Также возможно еще несколько отступов, для выравнивания фронта. Тоже без предательства, — добавил он.

По его словам, ситуация на указанных направлениях тяжелая, но не критическая, а украинских сил обороны сегодня достаточно.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что Силы обороны Украины отошли от Светлодарска Донецкой области для перегруппировки.

Впоследствии стало известно, что российские силы захватили Светлодарск и вывесили флаг РФ на административном здании. В то же время глава Светлодарской военной администрации Сергей Гошко рассказал, что по улицам уже ходят вооруженные оккупанты, которые проверяют документы у местных жителей.

Источник: Політика Андрусіва

Фото: ООС