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Факты / Украина

У РФ “своих” никто не забирает, на передке вонь страшнейшая – медик ВСУ

Анастасия Гевко, редактор ленты
У РФ “своих” никто не забирает, на передке вонь страшнейшая – медик ВСУ

Руководитель лечебно-эвакуационного отделения Вооруженных сил Украины Владимир рассказал о том, как ведут себя российские военные на передовой. 

Так, по его словам, ВСУ берут в плен раненых российских военных, которых, убегая, бросают вместе с погибшими их “побратимы”.

– Есть понимание того, что есть тот, кто, возможно, даст какую-то информацию, чтобы наши мины и снаряды ложились соответственно. Это шанс обменять наших военнопленных на это существо – человеком я его назвать не могу, потому что там нет ни ума, ничего, если они так поступают… Еще были 200-е из “армии “ДНР”. Их никто не забирает, на передке вонь страшнейшая. Чтобы не уподобляться им, – мы все же люди более цивилизованные, – принято решение забрать их и транспортировать в соответствующее заведение для последующей утилизации, – рассказал Владимир.

Военный медик отметил, что война, в любом случае, является горем для каждого – не только для нас, но и для вражеской стороны.

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– Война сейчас идет очень, очень сильная… Враг у нас, скажем так, без мозгов. Не зря их зовут орками и зомби. Тут ситуация – или они нас, или мы их, – подчеркнул военный медик.

Он добавил, что украинские защитники очень мотивированы и не дадут оккупанту продвинуться даже ценой своей жизни.

– Все наши люди очень мотивированы. Я знаю, что все они костьми лягут, но дальше врага не пропустят. Разве что это будет указание военного руководства по тактическим и стратегическим соображениям… Хотелось бы, чтобы весь мир и Европа поняли, что цена этой победы – очень велика. Украине нужна помощь. Украине нужно оружие, – напомнил медик ВСУ. 

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