Май, 24 в 19:43

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение военного времени сразу после прихода к власти своего нового правительства.

Об этом во вторник, 24 мая, пишет Bloomberg.

Как отмечается, чрезвычайное положение – новый инструмент, одобренный парламентом ранее во вторник, – вступит в силу в полночь и предоставит правительству “пространство для маневра и возможность немедленного реагирования” на последствия войны РФ в соседней Украине.

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Именно так аргументировал произошедшее премьер Виктор Орбан.

По его словам, правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду, 24 травня.