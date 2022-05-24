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Факты / Мир

В Венгрии объявлен режим чрезвычайного положения из-за войны в Украине

Анастасия Гевко, редактор ленты
Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил чрезвычайное положение военного времени сразу после прихода к власти своего нового правительства.

Об этом во вторник, 24 мая, пишет Bloomberg.

Как отмечается, чрезвычайное положение – новый инструмент, одобренный парламентом ранее во вторник, – вступит в силу в полночь и предоставит правительству “пространство для маневра и возможность немедленного реагирования” на последствия войны РФ в соседней Украине.

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Именно так аргументировал произошедшее премьер Виктор Орбан.

По его словам, правительство объявит о своих первых мерах в условиях чрезвычайного положения в среду, 24 травня.

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Источник: Bloomberg
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