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Факты / Украина

За сутки РФ потеряла 150 военных, 9 танков и самолет — сводка Генштаба

Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки РФ потеряла 150 военных, 9 танков и самолет — сводка Генштаба
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 150 захватчиков, поэтому общее количество потерь личного состава противника составляет около 29 350 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Вчера наши подразделения уничтожили девять вражеских танков, так что общее количество потерянных бронемашин достигло 1 302 единиц.

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Другие потери врага:

  • боевых бронированных машин ‒ 3 194 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 606 (+2) ед,
  • РСЗО — 201 (+0) ед,
  • средств ПВО — 93 (+0) ед,
  • самолетов – 205 (+1) ед,
  • вертолетов – 170 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
  • крылатых ракет — 112 (+2),
  • кораблей /катеров — 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ед,
  • специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери российского противника наблюдались на Северодонецком направлении Луганщины.

На 90-е сутки полномасштабной войны в Украине оккупанты интенсивно обстреливают всю линию столкновения. Где продолжаются бои, можно следить на карте боевых действий в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
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