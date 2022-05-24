Май, 24 в 9:26

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 150 захватчиков, поэтому общее количество потерь личного состава противника составляет около 29 350 человек.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Вчера наши подразделения уничтожили девять вражеских танков, так что общее количество потерянных бронемашин достигло 1 302 единиц.

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Другие потери врага:

боевых бронированных машин ‒ 3 194 (+28) ед,

артиллерийских систем – 606 (+2) ед,

РСЗО — 201 (+0) ед,

средств ПВО — 93 (+0) ед,

самолетов – 205 (+1) ед,

вертолетов – 170 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),

крылатых ракет — 112 (+2),

кораблей /катеров — 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ед,

специальной техники – 43 (+0).

Наибольшие потери российского противника наблюдались на Северодонецком направлении Луганщины.

На 90-е сутки полномасштабной войны в Украине оккупанты интенсивно обстреливают всю линию столкновения. Где продолжаются бои, можно следить на карте боевых действий в Украине.