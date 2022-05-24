За сутки РФ потеряла 150 военных, 9 танков и самолет — сводка Генштаба
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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили 150 захватчиков, поэтому общее количество потерь личного состава противника составляет около 29 350 человек.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Вчера наши подразделения уничтожили девять вражеских танков, так что общее количество потерянных бронемашин достигло 1 302 единиц.
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Другие потери врага:
- боевых бронированных машин ‒ 3 194 (+28) ед,
- артиллерийских систем – 606 (+2) ед,
- РСЗО — 201 (+0) ед,
- средств ПВО — 93 (+0) ед,
- самолетов – 205 (+1) ед,
- вертолетов – 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 480 (+4),
- крылатых ракет — 112 (+2),
- кораблей /катеров — 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2213 (+7) ед,
- специальной техники – 43 (+0).
Наибольшие потери российского противника наблюдались на Северодонецком направлении Луганщины.
На 90-е сутки полномасштабной войны в Украине оккупанты интенсивно обстреливают всю линию столкновения. Где продолжаются бои, можно следить на карте боевых действий в Украине.