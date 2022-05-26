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Факты / Украина

2 млн за два дня: когда марки Русский военный корабль… Все! появятся снова в продаже

Маліновська Ангеліна, Редактор сайта
марка рускій корабль

В эфире телемарафона генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский заявил, что за два дня было продано около 2 млн марок Русский военный корабль… Все!

– За два дня было продано около 2 млн почтовых марок Русский военный корабль… Все! из общего тиража 5 млн. В следующий раз марки появятся в отделениях 27 мая. В примерно 1,5 тыс. отделений по всей Украине будут продаваться эти марки, — сообщил он.

Кроме того, примерно 1 млн марок продали онлайн.

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Напомним, что Укрпочта сначала ввела в обращение почтовую марку Русский военный корабль, иди…! Героям слава! тиражом 1 млн штук. А уже 23 мая выпустила почтовые марки серии Русский военный корабль… Все! тиражом 5 млн экземпляров.

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