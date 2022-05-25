Май, 25 в 12:50

На 91-е сутки полномасштабной войны в Украине враг активизировал применение авиации для поддержки наступления своей наземной группировки.

Карта боевых действий в Украине на 25.05.2022

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси охраняют границу с Украиной на Волынском и Полесском направлениях. Угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории остается.

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В приграничных районах на территории Брянской области РФ, что на Северском направлении, россияне оборудуют опорные пункты, обстреливают из артиллерии и минометов позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру Сумской области.

В направлении Терновой на Харьковском направлении оккупанты в очередной раз пошли в наступление, но безуспешно.

По состоянию на 25 мая враг пытается удержать занятые позиции, обстреливая из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного.

На Славянском направлении российские захватчики открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе Святогорска и Долгенького, а также нанесли авиационный удар в районе Байрака.

При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль село Пасека.

Активизировала армия РФ при артиллерийской и авиационной поддержке боевые действия в районе Лимана.

Применяя артиллерию, российские оккупанты идут в наступление и в сторону Северодонецка.

Потерпел враг потери во время наступления в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого на Бахмутском направлении.

Из минометов и артиллерии россияне обстреливают позиции Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехового и Новоселок на Авдеевском направлении.

Штурмовую и армейскую авиацию оккупанты применили в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении в течение суток военные РФ обстреливали подразделения украинских войск и вели контрбатарейную борьбу.

Потери РФ на 25 мая 2022

личного состава ‒ 29 450 (+100),

танков ‒ 1 305 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19),

артиллерийских систем – 606,

реактивных систем залпового огня – 201,

средств противовоздушной обороны – 93,

самолетов – 206 (+1),

вертолетов – 170,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 491 (+11),

крылатых ракет – 112,

кораблей (катеров) – 13,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5),

специальной техники – 44 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 91-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW