Карта боевых действий на 25.05.2022 – ситуация на фронте
На 91-е сутки полномасштабной войны в Украине враг активизировал применение авиации для поддержки наступления своей наземной группировки.
Карта боевых действий в Украине на 25.05.2022
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, до семи батальонов Вооруженных сил Беларуси охраняют границу с Украиной на Волынском и Полесском направлениях. Угроза ракетных и авиационных ударов с белорусской территории остается.
В приграничных районах на территории Брянской области РФ, что на Северском направлении, россияне оборудуют опорные пункты, обстреливают из артиллерии и минометов позиции Сил обороны и гражданскую инфраструктуру Сумской области.
В направлении Терновой на Харьковском направлении оккупанты в очередной раз пошли в наступление, но безуспешно.
По состоянию на 25 мая враг пытается удержать занятые позиции, обстреливая из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Рубежного.
На Славянском направлении российские захватчики открывали огонь из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и танков в районе Святогорска и Долгенького, а также нанесли авиационный удар в районе Байрака.
При поддержке артиллерии и армейской авиации враг безуспешно попытался взять под контроль село Пасека.
Активизировала армия РФ при артиллерийской и авиационной поддержке боевые действия в районе Лимана.
Применяя артиллерию, российские оккупанты идут в наступление и в сторону Северодонецка.
Потерпел враг потери во время наступления в районе Камышевахи, Яковлевки и Троицкого на Бахмутском направлении.
Из минометов и артиллерии россияне обстреливают позиции Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Авдеевки, Песков, Марьинки, Орехового и Новоселок на Авдеевском направлении.
Штурмовую и армейскую авиацию оккупанты применили в районах Каменки, Авдеевки и Новомихайловки.
На Южнобужском направлении в течение суток военные РФ обстреливали подразделения украинских войск и вели контрбатарейную борьбу.
Потери РФ на 25 мая 2022
- личного состава ‒ 29 450 (+100),
- танков ‒ 1 305 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3 213 (+19),
- артиллерийских систем – 606,
- реактивных систем залпового огня – 201,
- средств противовоздушной обороны – 93,
- самолетов – 206 (+1),
- вертолетов – 170,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 491 (+11),
- крылатых ракет – 112,
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 217 (+5),
- специальной техники – 44 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 91-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW