Май, 25 в 21:06

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили несколько бронированных машин российских оккупантов вместе с экипажем.

— Каждый пришедший на нашу землю оккупант получит свою пулю, каждая единица вражеской техники превратится в обгоревший металлолом, — заявил офицер артиллерийского подразделения 79 ОДШБ.

Николаевские десантники уничтожили несколько бронированных машин оккупантов вместе с экипажем / 4 фотографии

К слову, украинские десантники неоднократно демонстрировали свой профессионализм, силу и отвагу. Например, 22 мая львовские десантники в небе над Украиной сбили российский военный штурмовик Су-25 Грач, который стоил более $11 млн. Также львовские десантники девять раз срывали попытку оккупантов переправы через реку и разгромили целый батальон.

Источник: 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев