Нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик Су-25 в Запорожской области
Боец Национальной гвардии Украины второй раз за месяц уничтожил вражескую авиацию Российской Федерации.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.
— Два точных выстрела – минус два вражеских самолета. 23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу, — сообщили в прессцентре НГУ.
По данным ведомства, точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик кафиров СУ-25 Грач.
– Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников, – сообщили нацгвардейцы.
Ранее в Генштабе сообщили, что за 24 мая ВСУ уничтожили 150 военнослужащих РФ, 9 вражеских танков и один самолет.