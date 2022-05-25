Нацгвардеец уничтожил боевой штурмовик Су-25 в Запорожской области

Май, 25 в 0:12

Боец Национальной гвардии Украины второй раз за месяц уничтожил вражескую авиацию Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.

— Два точных выстрела – минус два вражеских самолета. 23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу, — сообщили в прессцентре НГУ.

По данным ведомства, точным выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик кафиров СУ-25 Грач.

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– Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец ​​сохранил жизнь многих наших соотечественников, – сообщили нацгвардейцы.

Ранее в Генштабе сообщили, что за 24 мая ВСУ уничтожили 150 военнослужащих РФ, 9 вражеских танков и один самолет.