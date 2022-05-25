Май, 25 в 12:11

Российские войска обстреливают Луганщину. В результате вражеских обстрелов в Северодонецке шесть человек погибли и как минимум восемь получили ранения, большинство – вблизи бомбоубежищ.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, россияне бьют по скоплению людей. Они знают, что на северодонецком Азоте обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда.

24 мая оккупанты убили там четырех местных жителей, еще троих госпитализировали. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина.

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Количество поврежденного за 24 мая жилья посчитать тяжело. Разрушены два дома в Северодонецке, по четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Нырково, один – в Горском.

Обстрелы растут в геометрической прогрессии: Гайдай о ситуации в Северодонецке / 3 фотографии

По словам Сергея Гайдая, обстрелы Северодонецка растут в геометрической прогрессии. На город летят авиабомбы, его обстреляют из Градов, Смерчей, минометов.

Гайдай добавляет, что ситуация в Северодонецке очень тяжелая, 24 мая уже были бои в окрестностях города. По его словам, россияне сосредоточили все силы на захвате Луганщины. Поэтому глава Луганской ОВА предполагает, что основные бои будут разворачиваться на этой неделе.

В Луганскую область россияне переправили еще 2 500 единиц военной техники. Приблизительно 10 тыс. российских военных перебросили, чтобы взять Северодонецк и Луганскую область в целом.

Между тем украинские военные за сутки отбили девять атак российских захватчиков и уничтожили три танка, восемь артиллерийских систем, 18 единиц боевой бронированной техники, специальный бронированный автомобиль и одну единицу другой автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили один оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA и шесть БпЛА типа Орлан-10.

Фото: Сергей Гайдай