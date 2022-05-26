Оккупанты не могут победить в прямом бою, поэтому гатят из артиллерии — глава Донецкой ОВА
Военная ситуация на Донбассе остается сложной, силы ВСУ осуществляют сопротивление российским оккупантам в районе населенного пункта Лиман.
Об этом вечером 25 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.
— Ситуация сложная. Лиман под постоянными обстрелами, непосредственно сам город. Работает вражеская артиллерия, минометы, реактивные системы залпового огня…
Ведется массовая артиллерийская подготовка, поскольку шансов выиграть в прямом столкновении (с силами ВСУ — Ред.) немного, я бы даже сказал — практически нет.
По словам руководителя Донецкой области, за прошедшие сутки оккупанты РФ вглубь территории области не продвинулись, хотя и “пытались”.
Так, украинские защитники удержали позиции на Авдеевском направлении, которые рашисты пытались взять штурмом в течение ночи.
— Вооруженные силы, перегруппировываясь, держат позиции не только на Лиманском направлении, но и на Авдеевском, где было очень горячо. Враг пытался прорвать оборону и войти в город.
За прошедшие сутки было несколько попыток, впрочем позиции удержаны, враг был отброшен, — отметил Павел Кириленко.
В своем Telegram-канале руководитель ОВА сообщил, что за 25 мая россияне убили еще 4 мирных жителей Донецкой области, 12 человек получили ранения.
Отдельно руководитель Донецкой ОВА подтвердил слова своего коллеги, руководителя Луганской ОВА Сергея Гайдая, в отношении фейковой информации о якобы захвате россиянами автодороги Бахмут-Лисичанск.