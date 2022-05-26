Оккупанты не могут победить в прямом бою, поэтому гатят из артиллерии — глава Донецкой ОВА

Военная ситуация на Донбассе остается сложной, силы ВСУ осуществляют сопротивление российским оккупантам в районе населенного пункта Лиман.

Об этом вечером 25 мая в эфире всеукраинского телемарафона заявил председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Ведется массовая артиллерийская подготовка, поскольку шансов выиграть в прямом столкновении (с силами ВСУ — Ред. ) немного, я бы даже сказал — практически нет.

По словам руководителя Донецкой области, за прошедшие сутки оккупанты РФ вглубь территории области не продвинулись, хотя и “пытались”.

Так, украинские защитники удержали позиции на Авдеевском направлении, которые рашисты пытались взять штурмом в течение ночи.

— Вооруженные силы, перегруппировываясь, держат позиции не только на Лиманском направлении, но и на Авдеевском, где было очень горячо. Враг пытался прорвать оборону и войти в город.

За прошедшие сутки было несколько попыток, впрочем позиции удержаны, враг был отброшен, — отметил Павел Кириленко.