Нужно быть объединенными, а пока мы до конца этого не ощущаем: Зеленский о Западе

Май, 25 в 10:04

Украине от мира нужна уверенность в себе. Это необходимо не только Украине, но и Западу. Необходимо быть объединенными.

Такое мнение на Украинском завтраке в Давосе высказал президент Владимир Зеленский.

– Сила Украины в объединении людей с президентом, властью, с Вооруженными силами. Мы все стали одной армией. В какой-то момент даже было неважно, что у нас в руках. В переломный момент начала войны самым мощным оружием было наше объединение. От объединения Запада зависит сила и крепость первого — объединение народа Украины. Сегодня другая стадия, поскольку очень большое преимущество техническое у российской армии. Поэтому необходимо объединение Запада и уверенность в том, что он крепче. Они должны знать, что Украина является частью их мира и что они объединились не просто с Украиной, а вокруг такого же государства, которое равноправно с ними. А пока мы до конца этого не ощущаем, – объяснил президент.

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Владимир Зеленский объяснил, что этого ощущения не было, когда Украину не принимали в НАТО и когда наше государство боролось с закрытием неба.

По его мнению, превосходство Запада по сравнению с РФ будет тогда, когда каждая страна будет уверена в себе.