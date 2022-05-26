Май, 25 в 23:42

Российская Федерация на законодательном уровне изменила возраст для мужчин, которые смогут подписать контракт для вступления в ряды ВС РФ.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

Алексей Арестовчи добавил, что это указывает на большие потери среди боевого состава русской армии. Впрочем, опасность заключается в том, что Россия сможет получить новых военнослужащих, подписывающих контракт, чтобы воевать против Украины.

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– Я сегодня хочу объявить новый этап, уже официальный, этой войны и рассказать, в чем его содержание и в чем опасность. Сегодня совет РФ и Государственная дума России утвердили указ о снятии верхнего предела возраста для мобилизованных. Вернее, не мобилизованных, а тех, кто может подписать контракт. С одной стороны это показывает, что у них проблема с личным составом, а с другой – это значит, что есть добровольцы, желающие подписать контракт, — заявил Алексей Арестович.

Ранее советник руководителя ОПУ рассказал, что российские войска хотят создать “новый Мариуполь” на Донбассе.

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Источник: Фейгин Live