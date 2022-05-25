Россия использовала 60% запасов высокоточных ракет – украинская разведка

Май, 25 в 19:57

Армия РФ исчерпывает запасы высокоточного оружия, уже использовано около 60% ракет, поэтому она изменяет тактику их применения, сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– По нашим данным, если говорить о высокоточном оружии, то использовано уже около 60% запасов. По некоторым видам даже больше – 70%. Есть соответствующие нормативные требования по тому пороговому уровню, который необходимо держать в войсках. И по тем же Искандерам этот пороговый уровень почти наступил, – объяснил украинский разведчик.

В то же время, по его словам, у РФ проблемы с пополнением запасов такого оружия, поскольку из-за санкций не хватает иностранных компонентов.

– Поэтому изменили тактику применения такого вооружения. Если раньше по объекту применялось две или четыре ракеты, то сейчас четко выбирается объект, цель – от восьми до 12 ракет разного формата. Или баллистические, или крылатые ракеты наземного либо морского воздушного базирования, для того, чтобы быть готовым поразить эту цель, – рассказал Скибицкий.

То есть, ресурс высокоточного вооружения в РФ на предельном уровне, добавил он.