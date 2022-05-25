Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

В этих шахматах посредников нет: Зеленский объяснил, почему нужно говорить напрямую с Путиным

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Володимир Зеленський

Президент РФ Владимир Путин не осознает происходящего конца. Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки.

Об этом во время выступления в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Путину пора выйти из нереальности, которую для него построило его окружение.

— Говорить сегодня можно только напрямую с президентом РФ. Ни с одним из посредников нет смысла это делать. Потому что в этих шахматах их нет на этой доске, – объяснил Зеленский.

Сейчас смотрят

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка