В этих шахматах посредников нет: Зеленский объяснил, почему нужно говорить напрямую с Путиным

Май, 25 в 9:39

Президент РФ Владимир Путин не осознает происходящего конца. Он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина не пойдет на уступки.

Об этом во время выступления в Давосе сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что Путину пора выйти из нереальности, которую для него построило его окружение.

— Говорить сегодня можно только напрямую с президентом РФ. Ни с одним из посредников нет смысла это делать. Потому что в этих шахматах их нет на этой доске, – объяснил Зеленский.