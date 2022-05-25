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Факты / Украина

В Умани, Хмельницкой и Херсонской области слышны взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
Требует проверки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

В Умани на Черкасщине, а также на Херсонщине и Хмельнитчине, раздались громкие взрывы.

Как отмечают очевидцы, в Умани, возможно, сработала противовоздушная оборона (ПВО).

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога не только в Черкасской, Хмельницкой и Херсонской, но почти во всех областях Украины.

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Со временем начальник сектора коммуникации ГУПН в Черкасской области Зоя Вовк сообщила, что отбоя воздушной тревоги не было, поэтому следует оставаться в укрытии.

— Просим жителей Умани сохранять спокойствие и не паниковать. Ситуация контролируется. Оставайтесь в укрытии. Отбоя воздушной тревоги не было, – написала она.

Конкретной информации о местах нанесенных Россией ударов пока нет. Вооруженные силы Украины призывают не распространять информацию о географии артиллерийных, ракетных или авиаударов в сети, что может служить данными для корректировки огня для врага.

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