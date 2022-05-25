Май, 25 в 19:42

25 мая российские регулярные войска совершили обстрел Балаклеи, что в Харьковской области. Информация о пострадавших уточняется.

Информацию об обстреле Балаклеи официально подтвердил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

— По нашей информации, этот город был обстрелян оккупантами снова, — сказал он.

Через некоторое время обновленной информацией об обстреле Балаклеи поделилась советник председателя Харьковского облсовета Наталья Попова.

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По состоянию на 19.30 известно, что двое местных жителей погибли. Еще семерых госпитализировали с травмами и ранениями различной степени тяжести.

По словам Натальи Поповой, среди пострадавших — один ребенок: медики оценили состояние девочки как критическое.