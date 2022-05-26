Май, 26 в 15:24

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало перехват разговоров российских оккупантов, находящихся на территории захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре, о попытке убийства работника энерго-ремонтного подразделения станции Сергея Швеца, расстрелянного 24 мая в собственной квартире.

На записи – несколько разговоров россиян. Сначала они выясняют личные данные Швеца, затем приказывают найти его на рабочем месте. Когда же выяснилось, что он отправился домой после смены, отправляют за ним группу.

– Булат, мы Швеца нашли, адрес отработали. У него автомат, он сопротивлялся, его замочили. Он еще жив, но не выживет. У него несколько пулевых ранений, – это последний звонок от рашиста с позывным Ловец.

Известно, что российские оккупанты 24 мая расстреляли сотрудника ЗАЭС Сергея Швеца в собственной квартире.

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У него действительно очень тяжелые ранения. Однако городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что Швец жив, но в крайне тяжелом состоянии.