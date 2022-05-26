Май, 26 в 9:44

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, когда Украина сможет получить необходимое вооружение по ленд-лизу.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью для Фактов ICTV.

По словам Данилова, сложно сказать, когда Вооруженные силы Украины получат оружие, ведь ленд-лиз только начал работать.

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Напомним, что 9 мая президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. Теперь Америка будет поставлять Украине военную технику и вооружение, гуманитарную и другую помощь во время войны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что США принципиально хотят быть нашими партнерами в победе над Россией. По его словам, в пакете помощи львиная доля – это самое вооружение. А остальные – это средства на социально-гуманитарный сектор и товары двойного назначения.

21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении помощи Украине в размере $40 млрд.