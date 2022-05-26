Май, 26 в 19:45

В российской армии командиры обманывают собственное руководство в Москве, докладывая о несуществующих “победах” на территории Украины.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонных разговоров оккупантов, который обнародовала Служба безопасности Украины.

– Оккупанты терпят на войне сокрушительные потери, но продолжают отчитываться в Кремль о своих “успехах”, — отметили в спецслужбе.

Так, путинские войска еще в конце апреля отчитались о якобы захвате села Долгенькое (Изюмский район Харьковской области).

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А на самом деле этот населенный пункт до сих пор находится под контролем украинской армии, и за него идут бои.

Судя по телефонному разговору одного из оккупантов со своей матерью, за фейковую “победу” российскому командиру грозит тюремное заключение.

– Понимаешь, в чем прикол? Тут же были разборки: мы если Долгенькое не берем, на комдиве две, вот три уголовки сейчас висит, его сажают. И все! А смысл в том, что Долгенькое еще 3 недели тому назад же доложили, что мы его взяли. А мы, вон, за него воюем, – рассказал российский захватчик матери.

По данным СБУ, российские войска сейчас активно обстреливают якобы “взятое” Долгенькое, а также соседние села из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Украинская армия дает достойный отпор врагу.

Недавно СБУ публиковала разговор оккупантов, свидетельствующий о низком моральном духе в российских войсках. Так, российские захватчики простреливают себе ноги, чтобы не участвовать в полномасштабной войне на территории Украины. Этот “лайфхак выживания” получил такое распространение в войсках РФ, что оккупанты уже делятся им во время телефонных разговоров.

Кроме того, в СБУ сообщали, что в РФ заставляют оккупантов возвращать деньги, полученные за легкие ранения (в размере 3 млн рублей).

Фото: Генеральный штаб ВСУ