Ребенка вырвало из рук отца и отбросило на крышу подъезда: в Харькове из-за обстрелов погиб 5-месячный малыш

Май, 26 в 21:59

26 мая из-за обстрелов Харькова российскими войсками погиб 5-месячный ребенок. Общее количество погибших в течение дня увеличилось до 8.

— Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный малыш. Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские полиции Харьковской области нашли и тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда, — сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, в общей сложности в результате сегодняшних обстрелов погибли 8 харьковчан. Еще 17 получили ранения. Среди раненых 9-летняя девочка, которая с осколочными ранениями доставлена в больницу.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что враг нанес удар по Шевченковскому и Киевскому районам Харькова, а также Павловому Полю. Тогда сообщалось о семи погибших и 17 раненных.

Источник: Игорь Клименко