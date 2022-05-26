Май, 26 в 18:28

Временно захваченные территории южных областей Украины обязательно будут освобождены, как только удастся накопить для этого необходимые силы.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что страна-агрессор Россия сейчас активно пытается сформировать среди жителей Юга Украины мнение, что их бросили, а “русский мир” пришел туда надолго.

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Подоляк подчеркнул, что это не соответствует действительности. Напротив, Киев работает над тем, чтобы получить достаточное количество оружия, необходимого для освобождения оккупированных территорий.

– Полный бред. Имеем классическую российскую психологическую операцию: вызвать чувство смуты и большой обиды брошенных, а потом конвертировать это в гнев обиженных… Вся политико-дипломатическая машина сегодня работает на то, чтобы государство получило достаточное количество оружия для освобождения граждан на оккупированных территориях, — рассказал Подоляк.

Советник руководителя ОПУ напомнил, что украинская армия сейчас сдерживает агрессивное наступление войск РФ на Востоке нашего государства. Туда Кремль бросает все свои ресурсы. В то же время, по словам Подоляка, “время на нашей стороне”.

Он подчеркнул, что освобождение оккупированных территорий на Юге – это не вопрос месяца, но и не вопрос года.

– Как только Россия истощится и потеряет наступательный потенциал, а Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден. Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года. Украинский флаг снова будет развеваться над Херсоном. Не завтра, но быстрее, чем кто-нибудь может себе представить, — подытожил Подоляк.

Источник: Михаил Подоляк