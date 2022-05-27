Подоляк прокомментировал возможность нападения с территории Беларуси
Нападение на Украину с территории Беларуси обернется самоубийством для белорусских военных и концом правления Александра Лукашенко.
Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.
Его спросили, как следует расценивать заявления правителя Беларуси Александра Лукашенко о создании оперативного штаба на юге белорусского государства, и следует ли ожидать наступление по этому направлению.
— Постоянная коммуникация есть, постоянно работает разведка, работают специальные субъекты, занимающиеся оценкой положения на границе. То есть, мы абсолютно точно контролируем ситуацию на белорусско-украинской границе и контролируем все мотивы, которые побуждают господина Лукашенко к этим заявлениям. Это типично для современного белорусского руководства… одновременно ты и хочешь, и не хочешь, можешь и не можешь, – ответил Подоляк.
Он считает, что наступление со стороны Беларуси будет означать самоубийство для белорусских военных, а для самого Александра Лукашенко – завершение правления.
В то же время Михаил Подоляк не исключил вариант, что белорусские ВС могут использовать летальное оружие.
— Я понимаю, что они сегодня могут использовать крылатые ракеты, но вы же понимаете, что если этот приказ отдаст лично Лукашенко, то для него его сногсшибательная карьера “последнего диктатора” Европы закончится неожиданно, — сказал советник руководителя ОПУ.
Михаил Подоляк также прокомментировал заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова, который заявил, что Украине следует уступить свои территории и признать такое положение дел. По мнению Подоляка, российское политическое руководство куда больше подвергается пропаганде, чем обычное население.
– В России феномен, который мы будем изучать в будущем, что пропаганда влияет на политическую элиту, поэтому они видят мир сквозь призму пропаганды. Поэтому они неадекватно оценивают то, что они говорят, и неадекватно оценивают то, что происходит в мире. Безусловно, Песков сейчас делает странные заявления после трех месяцев войны, когда делает заявления, с которых российская сторона начинала (процесс переговоров, – Ред.), – сказал Подоляк.
По его словам, уступки украинских территорий станут причиной нового наступления России в будущем.
Советник руководителя ОПУ напомнил, что в Европе до сих пор не пропал страх перед Россией, но раскола в проукраинской позиции среди европейских стран нет.
Михаил Подоляк вспомнил заявление заместительницы Анны Маляр о том, что сегодня идет максимально интенсивная фаза войны в контексте обсуждения гарантий безопасности для Украины.
– Параллельно с тем, что сегодня фаза войны интенсивная, параллельно с этим идет переговорный процесс с потенциальными странами-гарантами безопасности, – сказал он.
Советник руководителя Офиса президента назвал бессмысленной российскую паспортизацию на временно захваченных территориях, таких как Херсонская область или отдельные районы Запорожской области.
— Они ищут возможность как-то зацепиться в этих регионах. Они когда туда зашли, они ведь не предложили “русский мир”, вот что они предложили? – сказал Подоляк.
Он добавил, что давать на оккупированных территориях паспорт, который никем в мире не будет признаваться, вместо паспорта Украины, с которым возможно было многое в мире — никто не согласится на такой обмен.
Михаил Подоляк также прокомментировал варианты разблокирования украинских портов, в частности опцию с военными конвоями для сухогрузов с зерном.
– Я полностью поддерживаю британскую концепцию. Это зерновые конвои, единственный формат, который может работать. Тогда не будет шантажа, тогда все будет четко (работать, – Ред.), – отметил Михаил Подоляк.
Он добавил, что в настоящее время Украина транспортирует зерно по наземному пути. Однако этих объемов недостаточно, ведь приходится снабжать страны Азии и Африки.
В то же время, Подоляк подверг критике сторонников идеи деблокации портов Украины в обмен на снятие санкций с России.