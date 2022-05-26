Май, 26 в 15:32

26 мая российские войска обстреляли Харьков и прилегающие к нему районы, известно о четырех погибших, еще семеро ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

– Оккупанты снова обстреливают областной центр. По предварительной информации, в результате обстрелов семь человек пострадали. К сожалению, четверо погибших. Информация уточняется, – написал он в соцсети.

Он посоветовал жителям Харькова и района пока не покидать укрытия.

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Со своей стороны советник главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила о 10 раненых, среди которых один ребенок. По ее данным, погибли во время обстрела пятеро.

Мэр Харькова Игорь Терехов в видеообращении сказал, что не будут останавливать работу метрополитена, однако выделят специальные сектора, где жители города смогут укрыться во время бомбардировок.

В то же время Харьковский метрополитен возобновил работу 24 мая, ровно через три месяца после начала полномасштабной войны в Украине.

Поезда в метро в Харькове курсируют по всем направлениям, кроме участка от Академика Павлова до Героев труда.