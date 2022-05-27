Май, 26 в 23:49

В отношении Мариупольского гарнизона, эвакуированного из Азовстали, российская сторона не применяет пытки.

С таким утверждением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии журналистам.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в настоящее время может раскрывать подробности, потому что вопросом освобождения защитников Мариуполя занимаются те, кто взял на себя такие гарантии.

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Накануне командир полка Азов Денис Прокопенко сумел позвонить по телефону своей жене с территорий, где украинские защитники временно содержатся российской стороной, во время чего рассказал об условиях содержания бойцов.

Алексей Данилов утверждает, что это был не единственный звонок Прокопенко со своей женой.

— У власти больше информации, когда общались другие бойцы Азова, которые находятся в тяжелых условиях, — сказал Алексей Данилов.

Он заверил, что пытки против украинских военных, находящихся на временно контролируемых Россией территориях, не применяются.

— Могу подтвердить, что на сегодняшний день нет применения пыток или позорного отношения к нашим военным. Как будет дальше – увидим, мы следим за этим процессом, – сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что по возможности украинская сторона примет в процессе освобождения защитников Азовстали активное участие, но есть договоренности, по которым детали не разглашаются.

— Сейчас мы молимся, чтобы они были живы и здоровы, – добавил Алексей Данилов.

Накануне глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что впоследствии Украина сможет рассказать, почему российская сторона согласилась на подобную эвакуацию украинских военных.

Защитники Мариуполя

Мариупольский гарнизон героически держал оборону почти три месяца в окружении и против сил врага, которые преобладали его в несколько раз. Впоследствии, из-за оцепления и постоянной бомбардировки города, украинским защитникам пришлось закрепиться на территории металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе.

Объекты на территории Азовстали постоянно обстреливались из авиации, кораблей и артиллерии, но украинские бойцы удерживали оборону. В состав защитников Мариуполя входили как бойцы полка Азов, так и морские пехотинцы, нацгвардейцы, полицейские, пограничники и представители СБУ.

Операция по эвакуации Мариупольского гарнизона началась 16 мая.