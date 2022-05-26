Штурм Северодонецка, Лисичанска и эвакуация людей: ситуация в регионах 26 мая
За прошедшие сутки российские военные штурмовали Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также атаковали украинские города ракетами и зажигательными снарядами.
От вражеских атак пострадали и погибли гражданские.
В Хмельницкой области накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Жертв и разрушений нет.
В полночь враг обстрелял из артиллерии Апостоловскую общину Днепропетровской области.
Два человека погибли и восемь получили ранения при обстрелах РФ в Балаклее Изюмского района в Харьковской области. Среди пострадавших есть ребенок.
Два человека получили ранения в Чугуевском районе.
В Луганской области оккупанты пытались штурмовать Северодонецк и Лисичанск. В последнем населенном пункте погибли три человека.
Российские захватчики 25 мая разрушили в:
- Северодонецке – научно-производственное объединение Импульс и 11 многоэтажек,
- Лисичанске – восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦПАУ,
- Приволье – четыре дома,
- Новодружеске и Горском – по два дома.
Четырех гражданских убили и 12 ранили россияне во время обстрелов в Донецкой области.
В настоящее время областные власти уточняют масштабы пожаров в Марьинке, где оккупанты использовали зажигательные снаряды, и продолжает эвакуировать население из прифронтовой зоны.
Ранили человека и повредили четыре объекта социальной и административной инфраструктуры во время обстрелов военные РФ в селе Солончаки Куцурубской общины Николаевской области.
25 мая из-за вражеского огня погиб человек в поселке Первомайское.
Один погибший и один раненный в Березнеговатской общине.
В селе Котлярево Шевченковской общины повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями, а также повреждены и разрушены жилые дома в Широковской общине.
Критическая ситуация в общинах Херсонщины, недалеко от Снигиревки, Николаева и Днепропетровской области.
В регионе российские военные обстреливают не только позиции Вооруженных сил Украины, но также соседние регионы и оккупированные территории.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: Павел Кириленко