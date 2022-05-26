Май, 26 в 11:46

За прошедшие сутки российские военные штурмовали Северодонецк и Лисичанск в Луганской области, а также атаковали украинские города ракетами и зажигательными снарядами.

От вражеских атак пострадали и погибли гражданские.

В Хмельницкой области накануне вечером силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Жертв и разрушений нет.

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В полночь враг обстрелял из артиллерии Апостоловскую общину Днепропетровской области.

Два человека погибли и восемь получили ранения при обстрелах РФ в Балаклее Изюмского района в Харьковской области. Среди пострадавших есть ребенок.

Два человека получили ранения в Чугуевском районе.

В Луганской области оккупанты пытались штурмовать Северодонецк и Лисичанск. В последнем населенном пункте погибли три человека.

Российские захватчики 25 мая разрушили в:

Северодонецке – научно-производственное объединение Импульс и 11 многоэтажек,

– научно-производственное объединение Импульс и 11 многоэтажек, Лисичанске – восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦПАУ,

– восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦПАУ, Приволье – четыре дома,

– четыре дома, Новодружеске и Горском – по два дома.

Четырех гражданских убили и 12 ранили россияне во время обстрелов в Донецкой области.

В настоящее время областные власти уточняют масштабы пожаров в Марьинке, где оккупанты использовали зажигательные снаряды, и продолжает эвакуировать население из прифронтовой зоны.

Ранили человека и повредили четыре объекта социальной и административной инфраструктуры во время обстрелов военные РФ в селе Солончаки Куцурубской общины Николаевской области.

25 мая из-за вражеского огня погиб человек в поселке Первомайское.

Один погибший и один раненный в Березнеговатской общине.

В селе Котлярево Шевченковской общины повреждены магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями, а также повреждены и разрушены жилые дома в Широковской общине.

Критическая ситуация в общинах Херсонщины, недалеко от Снигиревки, Николаева и Днепропетровской области.

В регионе российские военные обстреливают не только позиции Вооруженных сил Украины, но также соседние регионы и оккупированные территории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Павел Кириленко