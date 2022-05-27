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Факты / Украина

Украина, вероятно, потеряла Лиман в Донецкой области — Арестович

Илья Нежигай, редактор ленты
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Украина, вероятно, потеряла Лиман в Донецкой области — Арестович
Фото: Офис президента

Есть вероятность, что Украина в ходе боевых действий временно потеряла город Лиман в Донецкой области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с правозащитником Марком Фейгиным.

— По непроверенным данным, мы потеряли город Лиман. Российская армия захватила его. Причем то, как она захватила его, показывает, что там очень талантливые командиры, правильно организовавшие операцию. И это показывает возросший уровень оперативного управления и тактического умения российской армии, — сказал он.

Ранее появилась информация о том, что в Лимане по улицам частично передвигаются российские войска. Украинские военные публиковали кадры отступления и тяжелых боев в городе.

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При этом заместитель министра обороны Украина Анна Маляр сообщала, что на сегодня бои достигли максимального уровня интенсивности.

Вечером 26 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что на Восточном направлении идут самые тяжелые бои и основное наступление сил РФ. При этом, по данным Генштаба, на Лиманском направлении противник сосредотачивал усилия на огневом поражении наших подразделений в районах Озерного и южнее населенного пункта Лиман.

При этом, как сообщили военные, враг пытался восстановить наступление на Северодонецком и Авдеевском направлении, однако успеха не имел.

Смотрите интерактивную карту боевых действий на территории Украины.

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Источник: Фейгин Live

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