Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия — Резников

Май, 26 в 22:53

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал две причины собственного положительного отношения к легализации оборота оружия.

— Те, кто следит за моими высказываниями, знают, что я давно являюсь последовательным сторонником либерализации обращения оружия. Поэтому я поддерживаю идею этого опроса (опрос в Дії по отношению украинцев к обороту оружия в Украине, — Ред.)и собираюсь принять в нем участие. Я дам ответ не как министр обороны. И даже не как человек, с удовольствием посещающий стрельбища и тиры, человек, который давно стреляет как на снайперские расстояния, так и учится владеть оружием ближнего боя. Я отвечу как юрист, – пишет Резников.

Во-первых, “когда в Украину ворвались российские оккупанты, десятки тысяч наших граждан получили автоматическое оружие для защиты своих домов максимально “либеральным” способом”.

Также министр подчеркивает, что во многих ситуациях это стало решающим фактором, однако возникли и проблемы, ведь не все умели владеть оружием и вести себя с ним безопасно.

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– Считаю, что Украине нужна не только либерализация, но и легализация обращения оружия. Упорядочение. Формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию.

Во-вторых, закон разрешает гражданам использовать любое оружие против врага.

– Я считаю логичным не создавать запреты, а регулировать использование оружия с помощью формирования стрелковой культуры. Эффективное использование оружия – это не только личные навыки, это также состояние сознания и наличие соответствующей инфраструктуры, — сообщает министр.

Также он убежден, что “в Украине нужно развивать сеть стрельбищ, тиров, стрелковых клубов, соответствующих соревнований, чтобы каждый гражданин, отвечающий разумным требованиям, имел возможность научиться пользоваться оружием, поддерживать навыки”.

Источник: Алексей Резников

Фото: Алексей Резников