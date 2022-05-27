Май, 27 в 17:10

65 дней борьбы за жизнь, с угасающей надеждой на спасение провела 24-летняя Анна вместе со своим трехмесячным сыном Святославом в бункере Азовстали. После эвакуации женщина вместе с ребенком уже находится в безопасном месте. Ее муж, защитник Мариуполя в составе полка Азов, в плену у россиян.

В интервью одному из украинских телеканалов Анна рассказала свою историю выживания и спасения.

Сейчас мы как в другой реальности. Такое ощущение, будто мы читали книгу, были героями какого-то фильма. Но уже понемногу возвращаемся к той жизни, которая была раньше. Но, к сожалению, без многих наших друзей, знакомых, без нашего дома и также без нашего папы…

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…Сначала мы думали, что война не будет затяжной. Что это будет такой локальный конфликт, как в 2014 году. Что, возможно, нам нужно переждать неделю в бомбоубежищах, а потом мы вернемся в наши дома. Но, к сожалению, все произошло не так. И два месяца мы провели в подземелье.

Было такое, что мы делали суп из макарон, но “суп” — это громко сказано. Это была просто вода с макаронами. Однажды повезло – мы нашли пачку панировочных сухарей, которыми разводили суп, чтобы сделать его более калорийным.

Воду кипятила на свече в металлической кружке. Детям мы давали немного хлеба, им было тяжело держать себя в руках. Ребенок немного ел этого хлеба, а часть оставлял на потом.

Сын сначала плакал, потому что громкие звуки его очень пугали, но потом привык к этому и уже смог спать. И засыпал, когда от ударной волны бункер качало как на волнах. Его любимой игрушкой был фонарик. Даже сейчас, когда он плачет, я даю ему фонарик, и он успокаивается.

65 дней в подземелье с трехмесячным сыном: жена защитника Азовстали рассказала о жизни в бункере / 6 фотографий

…В тот день, когда мой супруг решил присоединиться к полку Азов, я поняла, что война для нашей семьи будет очень долгой. Он защищал страну еще с 2014 года.

Муж был эвакуирован из Азовстали вместе с другими военными. К сожалению, я не знаю, где он сейчас находится. Он был тяжело ранен и сейчас может передвигаться только на костылях. У него серьезное ранение ноги, и я не знаю, удастся ли нам ее сохранить. Но надеюсь, что мы найдем хороших врачей, и он в будущем он еще будет показывать Святославу, как кататься на велосипеде.

Был период, когда муж на 100% был уверен, что оттуда не выйдет. Это очень больно слышать, когда ты понимаешь, что человек просто прощается с жизнью. В этой ситуации не было иного выхода. Потому что, к сожалению, переговоры с президентом Путиным, я так думаю, зашли в тупик.

…Утром пришли украинские военные и сказали, что мы будем эвакуироваться, но начался обстрел. Русские с помощью дрона увидели наше бомбоубежище и принялись его прицельно обстреливать. В результате четверо наших военных были ранены. Мы поняли, что нам нужно находиться в бомбоубежище.

Дрон курсировал над бомбоубежищем 12 часов. Мы вообще потеряли надежду, что можем выйти из этого бункера. Но это было не самое ужасное.

В 10 часов вечера на нас бросили огромную бомбу. По словам военных, ее вес составил около 3 тонн. Это была противобункерная бомба. Все наше пятиэтажное здание сложилось как карточный домик, и два эвакуационных выхода были заблокированы. Нас присыпало. Утром пришла группа военных и нас откапывали.

…Из Азовстали нас повезли в поселок Безымянное. Сейчас это один из фильтрационных лагерей. Женщин завели в первую палатку. Нам сказали раздеваться, снимать все, даже белье. Они начали обыск, осматривали все части тела. Осмотр производился в перчатках, которые никто не менял.

Моя ситуация была тяжелая, потому что я жена военного, тем более азовца. Когда они увидели мой паспорт и поняли, кто я, ко мне сразу приставили мужчину из ФСБ.

Он начал меня расспрашивать, где сейчас находится мой муж, его звания, какие татуировки имеет. Здесь мне помог мой французский, потому что ко мне подошел мужчина из Красного Креста. Он понял, что на меня сейчас психологически давят. Когда россияне увидели, что я говорю по-французски, они стали легче ко мне относиться и даже сказали такую ​​фразу: “Передай им, что мы тебя здесь не едим”.

…Прежде всего я позвонила мужу, потому что у нас два месяца не было связи. Уже потом сказали, что его подавали как 200-го, как погибшего. Почти сутки он пролежал на бетоне после того, как был ранен. Все думали, что он погиб. А потом его забрали и доставили в госпиталь.

У мужа была возможность эвакуироваться на вертолете, но он отказался, потому что в бункере осталась я и наш сынишка.

…В Мариуполе осталась моя бабушка. С ней нет никакой связи. Я даже не знаю, жива ли она. Сейчас там настоящая гуманитарная катастрофа.

…Мне часто снится Мариуполь, что я просыпаюсь дома, что рядом мой муж, что мы кормим нашего сына. Что рядом моя собака, которую я разыскиваю, но понимаю, что может и нет смысла, потому что сейчас людей трудно найти.

Я думаю, что мы обязательно вернем Мариуполь, и он снова будет украинским, но нам нужна помощь других стран, чтобы восстановить его как можно скорее.

Источник: Завтрак с 1+1