Бросилась ползти, а мне нога мешает: истории черниговцев, выживших при обстреле очереди за хлебом

Май, 27 в 11:03

В марте этого года в Чернигове российские оккупанты обстреляли из артиллерии людей, которые стояли в очереди за хлебом. Тогда погибли 14 мирных жителей, десятки получили травмы.

Люди, которым удалось выжить, поделились воспоминаниями о страшном дне. Житель Чернигова Евгений Шевелев 16 марта потерял двух друзей – Юрия и Андрея. Юрий умер на месте, а Андрея пытались вытащить.

По его словам, когда начался обстрел, в очереди за хлебом стояло около 100 человек. Сначала один снаряд попал в пятиэтажку рядом. Часть людей испугалась и отошла от очереди, часть осталась.

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— Там оторванные головы, животы наизнанку, здесь кишки, когда оттягивали, – рассказал мужчина.

Евгения спасло стечение обстоятельств. Когда следующий снаряд полетел в толпу людей, он как раз пошел проверить другую очередь, которая выстроилась с другой стороны здания, у входа в магазин.

Мобильной связи в окрестностях Чернигова не было уже несколько дней, поэтому вызвать скорую жители микрорайона не могли. Мужчины начали грузить раненых в собственные автомобили и отвозить людей в больницы.

Позже скорая с места взрыва забрала и 79-летнюю Ольгу Бубру, которая до сих пор находится в больнице. Она вспоминает, что дома было достаточно еды, а хлеб хотела отнести в церковь.

Женщина говорит, что стояла в нескольких метрах от падения снаряда. Обломок попал ей в бедро.

— Боли я не услышала, а когда начала падать на ногу, острую боль почувствовала в кости. Я поняла, что она переломлена. Бросилась ползти, а мне нога мешает, какой-то мужчина стал меня тянуть за ворота, сапог мешает. Тогда говорит, все, не тяни, она уже все – готова, сошла кровью. Я хочу… слов нет, а ум еще работает, я еще не мертва. Хотела подняться, но подскользнулась на собственной крови, – вспоминает она.

Во второй городской больнице уже не было света, воды и отопления. Для того, чтобы влить женщине донорскую кровь, врачам пришлось разогревать обмотанный салфеткой пакет под футболкой.

Всего в больницу попали около 40 человек. Среди них и Владимир Шик, которому обломком зацепило кость.

В тот же день вечером Владимир и другие раненые в очереди за хлебом попали еще под один обстрел – в больнице. В здании выбило почти все окна.

Фото: Суспильне Чернигов