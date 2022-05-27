Май, 27 в 14:59

Украина фактически уже выиграла развязанную РФ полномасштабную войну, поскольку не поддалась панике, выиграла битву за Киев, не потеряла вертикаль управления армией и боевой дух.

Об этом проинформировал в одном из интервью глава фонда Вернись живым, военный эксперт Тарас Чмут.

Он рассказал о своем разговоре с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, который состоялся в сентябре прошлого года. Как известно, осенью начала появляться информация о возможном полномасштабном вторжении войск РФ в Украину.

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По словам Чмута, тогда Залужный сообщил ему, что Украина выстоит только в том случае, если поднимутся все украинцы. И после начала полномасштабной войны 24 февраля именно так и произошло.

По оценкам Чмута, сейчас в Украине “лучшая ситуация из возможного”.

– Мы уже выиграли эту войну. У нас сейчас самая лучшая ситуация из возможного. В сентябре у меня был разговор с Залужным, и он сказал, что у нас очень маленький шанс выстоять. Мы выиграем, когда поднимется вся страна, если объединится весь народ. Сами ВСУ ничего не сделают. Мы – поднялись. И мы уже выиграли битву за Киев, за север. Не потеряли военную вертикаль управления армией, сохранили авиацию, а главное – боевой дух. Не поддались панике. За счет помощи наших западных партнеров мы поняли, что с ними можно воевать. Мы стоим и держим удар, – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что российское руководство недооценило Украину, принимая решение о вторжении.

По словам Чмута, примерно в июле будет понятно, как дальше будет развиваться ситуация на фронте. Эксперт отметил, что вся надежда сейчас – на наши Вооруженные силы и международную помощь (оружие, технику и боеприпасы). Поддержка партнеров важна, поскольку самостоятельно Украина в этой ситуации не справится.

– Россия нас недооценила. Цветов ей здесь не приготовили. Где-то в июле станет ясно, куда мы вырулим. Мы сейчас локально наступаем и знаем, чего ждать в ближайшие недели от врага, который активизируется, — объяснил Тарас Чмут.

Эксперт добавил, что у украинской армии большие потери на фронте, ведь сейчас военные ценой собственной жизни сдерживают нашествие агрессора. По мнению Чмута, украинцам придется теперь “научиться жить с автоматом в руках”.

– У нас есть большие потери. Прямо сейчас силой и жизнями наших ребят формируется новая реальность. Как в Израиле. Нам придется научиться жить с автоматом в руках. Хотим мы этого или нет. Чтобы теперь уже всегда быть готовыми, – заявил эксперт.

По данным руководителя украинской разведки Кирилла Буданова, глава РФ Владимир Путин принял окончательное решение о вторжении в Украину 23 февраля – накануне начала полномасштабной войны.

Буданов прогнозирует, что до конца этого года активная фаза войны с РФ пойдет на спад, и украинская армия должна как минимум зайти на территорию оккупированного Крыма.

Фото: Генеральный штаб ВСУ