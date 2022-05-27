Май, 27 в 0:04

Российское наступление на Донбассе может сделать безлюдным регион, учитывая, сколько городов востока Украины войска РФ хотят превратить в пепелище.

Об этом в ходе вечернего обращения 26 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

– Попасную, Бахмут, Лиман, Лисичанск, Северодонецк они хотят превратить в пепелище. Как Волноваху, как Мариуполь. В городах и общинах ближе к границе России, в Донецке, в Луганске, они собирают всех, кого могут, чтобы заполнить место убитых и раненых в оккупационном контингенте. Все это, включая депортацию наших людей и массовые убийства гражданских, – очевидная политика геноцида, которую осуществляет Россия, — заявил президент.

Владимир Зеленский также упомянул обстрелы Харькова 26 мая, в результате ранения получили 19 человек, а погибли девять человек, включая пятимесячного ребенка и девятилетнюю девочку. Кроме того, президент указал на ракетные удары России по Сумщине, Донбассу и Запорожской области.

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– Снова их попытки вгрызаться в землю на юге страны. Давление на Россию – это буквально вопрос сохранения жизней. И каждый день промедления, слабости, разных споров или предложений умиротворить агрессора за счет жертвы – это новые убитые украинцы. И это новые угрозы для всех на нашем континенте, – сказал Владимир Зеленский.

Он напомнил, что восемь лет назад, 26 мая 2014 года, прекратил работу Донецкий аэропорт.

— В тот день, пожалуй, никто вообще не предполагал, как будут развиваться события на Донбассе в эти годы. А потом – и по всей Украине после полномасштабного вторжения. Никто не предполагал, насколько и как затянется слово “временно” в этом объявлении об остановке аэропорта, – сказал президент.

Президент Зеленский добавил, что за эти восемь лет можно было бы остановить разворачивающиеся события, если бы сильные мира этого не заигрывали с Россией, а реально надавили бы ради прекращения войны.

– Вот просто посмотрите на ситуацию сейчас. Сколько недель Европейский Союз пытается согласовать шестой пакет санкций против России. Пока она получает от европейцев почти по миллиарду евро в день за поставку энергоресурсов, – риторически спросил президент.

Он также подчеркнул, что мир до сих пор не решился заблокировать банковскую систему РФ, вследствие чего у российской экономики остается возможность финансировать не только войну против Украины, но и политику расколов и кризисов повсюду в мире. Кроме того, президент отметил необходимость предоставления Украине систем MLRS и другого оружия, которые необходимы для остановки агрессии России.

Президент Украины добавил, что 26 мая обратился в парламент Латвии и разговаривал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Владимир Зеленский 26 мая наградил украинских 180 военнослужащих ВСУ, 28 из них – посмертно. Он добавил, что общее количество награжденных в Украине уже составляет более 16 тысяч за 92 дня войны.