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Факты / Украина

Оккупанты под Харьковом устраивают массовые бунты и отказываются идти в наступление – СБУ

Юлия Соколова, редактор ленты
Техніка РФ

Российские оккупанты не хотят идти в наступление на Харьковском направлении, а потому устраивают массовые бунты.

Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила и обнародовала Служба безопасности Украины.

По данным СБУ, от наступления отказываются целые подразделения войск РФ.

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– Опять бунт! Как я понял, личный состав… весь. Практически все! – шла речь во время телефонного разговора оккупанта, воюющего на Востоке Украины, с его командирами.

Судя по содержанию разговора, это уже не первый случай бунта в этом подразделении (по данным СБУ, это полк). Предыдущий взвод “бунтовщиков” оккупанты “посадили на подвал”, однако это не слишком помогло утихомирить бунты.

В СБУ советуют оккупантам, не желающим идти в наступление, сдаваться в плен. Это можно сделать по телефону горячей линии 2402 (работает как для украинских, так и для российских номеров).

По состоянию на 19 мая в Генеральном штабе ВСУ сообщали, что Вооруженные силы Украины за две недели освободили на территории Харьковской области 23 населенных пункта.

Тем временем в армии РФ, по данным СБУ, командиры обманывают собственное руководство в Москве, докладывая о несуществующих “победах” под Харьковом.

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Фото: Генеральный штаб ВСУ

Источник: СБУ
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