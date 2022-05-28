Май, 27 в 21:17

Личный состав российских войск командование ВС РФ размещает в украинских исправительных колониях.

Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

— Оккупанты вывезли в Херсон всех осужденных и персонал из исправительной колонии №10 во временно оккупированном селе Дарьевка Херсонской области. Известно, что их распределили в исправительные колонии №7 (Гола Пристань) и №90 (Херсон). В настоящее время колония №10 используется рашистами как место жительства личного состава оккупационной армии. Также на территории находится военная техника, – сообщили военные разведчики.

Кроме того, по полученным данным разведки, ориентировочно с середины июня оккупанты прекратят поставлять средства и “гуманитарную помощь” в захваченный Мариуполь. Ожидается, что это дополнительно усугубит гуманитарную катастрофу в городе.

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– В СМТ Шевченкове Харьковской области российские военные на местном базаре расспрашивают, где можно приобрести патроны украинского производства. Причину своего интереса объясняют желанием совершить “самострел”, выдавая его за боевое ранение. Надеются, что это позволит вернуться домой, — сообщили в ГУР.

В то же время в населенных пунктах Харьковщины, а именно в Купянске, Большом Бурлуке, Шевченково и Изюме, участились случаи исчезновения людей.

— Чаще это мужчины от 18 до 60 лет и молодые женщины. Исчезновения связывают с “работой” сотрудников российских спецслужб на оккупированной части области, — сообщили в ГУР.

По данным разведки, все пути выезда на подконтрольные Украине территории заблокированы. Автомобили, которыми люди пытаются эвакуироваться, тщательно фильтруют и возвращают обратно.

Ранее разведка Великобритании сообщила, что российские войска на юге Украины по-прежнему преследуют цель оккупации региона.

Источник: ГУР МО

Фото: Людмила Денисова