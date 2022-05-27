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Факты / Украина

Северодонецк не окружен, продолжаются бои на окраине города – Гайдай

Валентина Летяк, редактор ленты
Северодонецк не окружен, продолжаются бои на окраине города – Гайдай

Российские войска круглосуточно обстреливают Северодонецк, пытаются его полностью уничтожить, однако город не окружен войсками РФ, как утверждают так называемые рашистские СМИ, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай о ситуации на вечер 27 мая.

– Сегодня рашистские СМИ распространяют информацию, что город полностью отрезан, полностью в окружении. Но это не соответствует действительности. Не отрезан город. Он не в окружении. Бои продолжаются. Определенные части российской армии зашли на окраину города – в отель Мир. Они контролируют этот отель, эту территорию и рядом автовокзал. Но дальше продвинуться не могут. До сих пор продолжаются тяжелые бои уже на окраине города, – сказал он.

Гайдай считает, что российские войска не смогут захватить Луганскую область в ближайшие дни, как прогнозируют отдельные аналитики.

– Это война против очень мощного врага, и в теории все возможно. Но высшее командование видит эту ситуацию. Пока я не могу сказать, что через день-два возьмут полностью всю область. Нет, скорее всего, не возьмут. Потому что достаточно сил и средств, чтобы держать оборону, чтобы не попасть в окружение, – сказал Гайдай.

В то же время он допускает, что, возможно, даже будет команда отходить нашим войскам, чтобы не попасть в окружение.

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Глава Луганской ОВА рассказал о ситуации вокруг трассы Лисичанск – Бахмут, которая полностью простреливается.

– Сейчас проехать по трассе нет возможности, шансов доехать невредимым очень мало. Поэтому используем другие возможности, они еще существуют, слава Богу, доставляем гуманитарные грузы и стараемся эвакуировать людей. В частности, сегодня вывезли 31 человека, из которых 13 – это малолетние дети, – уточнил Гайдай.

Он сказал, что сейчас даже не анонсирует проведение эвакуации, потому что враг за этим следит и затем намеренно обстреливает эвакуационный транспорт.

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Фото: Сергій Гайдай

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