Май, 27 в 7:37

Сохраняется угроза ракетных и авиаударов с территории Беларуси. Кроме того, на территории соседнего государства подразделения продолжают усиливать охрану участка белорусско-украинской границы.

Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ.

На Северском направлении российские оккупанты также продолжают усиливать прикрытие участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях — к ним присоединяются две батальонные тактические группы из состава воздушно-десантных войск ВС РФ.

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На Слобожанском направлении враг пытается доукомплектовать мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Оккупанты продолжают обстрелы и проводят дистанционное минирование местности на маршрутах возможного прохождения подразделений ВСУ.

На Харьковском направлении противник пытается удерживать занятые позиции и сдержать наши силы.

На Славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На Донецком направлении также идут активные наступательные действия, перегруппировывающие свои войска.

На Бахмутском направлении враг хочет отрезать подразделения ВСУ от основных сил. На Лиманском направлении оккупанты ведут разведку, применяют артиллерию.

Противник пытается всеми силами сохранить контроль над территорией Херсонской области. Враг увеличил обстрелы наших подразделений, ведет воздушную разведку, осуществляет инженерное оборудование своих позиций. Также продолжается переброска резервных подразделений.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают блокировку гражданского судоходства.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши воины отразили 12 атак врага, уничтожили танк, пять артиллерийских систем, пять единиц боевой бронированной техники и пять автомобилей.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский вертолет Ка-52, крылатую ракету и БПЛА типа Орлан-10.

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Фото: Генштаб ВСУ