Май, 27 в 0:05

За время полномасштабного вторжения через Львов прошли 5 млн украинцев. В настоящее время значительная часть переселенцев уже вернулась домой, в частности, в Харьковскую и Киевскую области. Тем временем, например, из Донетчины и Луганщины люди прибывают чуть ли не каждый день. На сегодняшний день в городе проживает почти 150 тыс. вынужденных переселенцев. Но найти сейчас свободное жилье уже не так сложно, как, например, еще месяц назад.

В начале марта во Львове был самый большой пик спроса на аренду жилья. Цены мгновенно выросли чуть ли не вдвое. Однокомнатная квартира в новостройке могла стоить $700-800. Однако уже в мае цены вернулись к довоенному периоду, говорит риелтор Александр Милькович.

– Стоимость аренды сейчас очень снизилась, потому что много свободных квартир во Львове, большая конкуренция. И, например, если в первые дни войны квартиру практически нельзя было найти, то сейчас на рынке пустует около 3-4 тыс. объектов. Все потому, что люди возвращаются в свои дома, — объясняет эксперт.

Сейчас смотрят

До 24 февраля однокомнатную квартиру во Львове в новостройке с хорошим ремонтом можно было арендовать за $400 в месяц. Сейчас аналогичные варианты можно найти даже по $300-350.

— Конечно, все зависит от экономической ситуации в стране, от количества людей и курса доллара. Сейчас все хотят арендовать в гривнах. Никто, к сожалению или к счастью, не подписывает аренду в долларах. Я думаю, что цены снизятся еще, – говорит риелтор.

В старом жилом фонде снять квартиру можно за 7-8 тыс. Там, конечно, без дизайнерских ремонтов, однако за доступную цену. Сейчас в большинстве своем заселяют только на долгосрочную аренду.

Что касается цен на недвижимость, то они тоже снизились, говорит Александр Милькович. К примеру, в настоящее время однокомнатная квартира на 45 кв. м в доме комфорт-класса стоит $54 тыс. А до полномасштабного вторжения ее цена была – $60 тыс.

– Те, кто хотят продать, они опускают стоимость жилья. Последние переоформления, которые я имел на фирме, это были цены на 10% дешевле тех, которые были до 24 февраля. Сегодня, к сожалению, люди не инвестируют в недвижимость, а больше покупают, все-таки, для себя, для собственных нужд. Соответственно, количество желающих купить уменьшилось. Спрос маленький, предложение велико – потому и цены падают, – объясняет риелтор.

Однако остается спрос на коттеджи и загородные домики. Чем дальше от города, тем дешевле. В среднем это $80-120 тыс. за жилье в нулевом цикле.